Der achte Mann zählt mehr als die fünfte Frau

Die Sporthilfe versteht es noch zu überraschen. Wider den allgemeinen weltweiten Trend bei Sportveranstaltungen, die – teilweise eklatanten – Unterschiede im Preisgeld zwischen Männern und Frauen anzugleichen, wird bei den Förderungen im österreichischen Spitzensport ab sofort in ausgewählten Disziplinen also zwischen den Geschlechtern unterschieden.

Im Snowboarden beispielsweise müssen Frauen künftig doppelt so gut wie ihre männlichen Kollegen abschneiden, um in den Genuss der höchsten Förderstufe zu kommen (viermal Top vier versus viermal Top acht in den Parallel-Events). Mit maximal 800 Euro pro Monat bringt diese nicht die Welt, aber eben doppelt so viel wie die zweithöchste. Weniger Teilnehmerinnen, geringere Dichte, so die Begründung der Sporthilfe.

Und die ist respektlos gegenüber Sportlerinnen und ihren Leistungen – und kurzsichtig. Denn kostet es Snowboarderinnen weniger, zu einem Weltcupevent mit potenziell kleinerem Teilnehmerfeld anzureisen? Stehen Sportlerinnen Betreuung und Ausrüstung kostengünstiger als den Männern zur Verfügung? Statt Anreize für die medial ohnehin unterrepräsentierten Sportlerinnen zu setzen, werden lieber alte Rollenmuster neu einzementiert.

Vier der sieben Olympiamedaillen Österreichs im Snowboarden haben übrigens Frauen gewonnen. Sind sie nach Logik der Sporthilfe weniger wert als die drei der Männer?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)