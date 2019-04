Das Cupfinale als Spielball

Das Cupfinale, es findet in Österreich seinen Platz einfach nicht. Gut drei Wochen vor dem Endspiel zwischen Salzburg und Rapid am 1. Mai ist der Austragungsort wieder offen, in der ursprünglich vorgesehenen Generali-Arena in Wien Favoriten wird es jedenfalls nicht stattfinden. Das hat der ÖFB am Montag nach der Besprechung mit der Polizei und Stadioneigentümer Austria bekannt gegeben. Nach Einschätzung der Behörden könne die Sicherheit ob der Finalteilnahme des grün-weißen Erzrivalen nicht gewährleistet werden, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand, so die offizielle Begründung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)