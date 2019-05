Liverpool und Klopp: Jetzt oder nie

Liverpool steht nach dem „Wunder von Anfield“ zum zweiten Mal in Folge im Champions-League-Finale. Jürgen Klopp ist ein grandioser Trainer, er kann Großes mit Esprit vermitteln, Motivation wecken und mit jeder Mentalität spielen. Nur, er verlor all seine großen Endspiele. Am 1. Juni in Madrid steht vor allem er auf dem Prüfstand.