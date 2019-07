„Bad Boys“ im Sport

In jeder Mannschaft muss es einen Spieler geben, der für „Spezialaufgaben“ infrage kommt. Einen, der Konflikte liebt, Gegner mit Gesten und Worten irritiert. Es müssen nicht zwangsläufig gleich Fouls oder harte Attacken sein, wie sie etwa Real-Star Sergio Ramos beherrscht. Aber, das Gegenüber muss wissen und spüren, dass da jemand ist. Es funktioniert im Basketball, Eishockey – und sogar im Motorsport.

An diesem Wochenende drehen Nostalgie und Wehmut ihre Runden beim Formel-1-GP von Hockenheim. Nicht, weil Interesse und Gelder in Deutschland nur noch sehr schwer zu generieren sind, sondern weil ein Ferrari F2004 aufheulen wird. Gelenkt von Mick Schumacher, 20, für den es mehr als nur ein Ehre ist, den Renner seines Vaters Michael auszuführen, mit dem er den letzten der sieben WM-Titel gewonnen hat.

Für manche ist es ein Symbol für die großartigen Zeiten der Formel 1, andere freuen sich über Schumacher jr., dem eine Zukunftin der Königsklasse bevorsteht. Viele denken aber an Michael Schumacher, über dessen Gesundheitszustand nach dem Skiunfall im Dezember 2013 weiterhin nichts bekannt ist. Fragen dazu werden vom Management entschieden abgelehnt.

Zurück bleibt also nur der Mythos, den Schumacher als Rennfahrer errungen hat. Aber es sind ja nicht nur Erfolge, die seinen Weg prägten, sondern auch beachtliche Eskapaden, die unvergessen blieben. Wie in Silverstone 1994, als „Schumi“ disqualifiziert wurde. Er ignorierte die Schwarze Flagge, weil er in der Einführungsrunde Damon Hill überholt hatte. Im gleichen Jahr versuchte er sich in Adelaide erneut an Hill, und machte es einst wie Ayrton Senna mit Alain Prost. Vor dem letzten Saisonrennen lag der Deutsche nur einen Punkt vor Hill, er rammte ihn von der Strecke und wurde erstmals Champion. Beim Saisonfinale 1997 in Jerez war ihm Jacques Villeneuve im Weg. Er schoss ihn ab, der Weltverband strich Schumacher daraufhin alle Punkte. Es ging zwar auch weitaus harmloser, dennoch war alles, was mit Schumacher zu tun hatte, einfach mit viel mehr Emotionen verbunden. Zeltweg 2002: der sichere Sieger Rubens Barrichello musste ihn (auf der Zielgeraden) vorbei lassen. Undankbar war Schumacher nicht, er ließ den Brasilianer daraufhin in Indianapolis gewinnen, immerhin.

Es gibt großartige Sportler, tatsächliche Ausnahmekönner. Und trotzdem trennen sie unterschiedliche Beliebtheitswerte, weil mancher mit Skandalen, Glamour und Extravaganz besser zurechtkommt. „Bad Boys“ sind, ein Paradoxon der Gesellschaft, populärer als brave Sieger, die ob ihrer Auftritte ausnahmslos Fadesse signalisieren.

Österreicher sind zumeist viel zu brav. Allein deshalb muss man doch Marko Arnautović schon bewundern.

