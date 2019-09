Austria Wien: Gefangen in der violetten Realität

Ein Wiener Derby hat traditionell besondere Strahlkraft. Es emotionalisiert, zeigt Fortschritte wie auch sportliche Missstände auf. Bei Austria lag schon vor diesem Spiel vieles im Argen, das Zustandekommen der 1:3-Niederlage gegen Rapid hat letztlich nur eines in aller Deutlichkeit gezeigt: Austria ist gegenwärtig kein Spitzenklub, sondern weiterhin bloß Mittelmaß.



Wer dachte, dass die Violetten bereits in der Vorsaison ihren Tiefpunkt erreicht hatten, fortan eigentlich nur alles besser werden könnte, der dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten noch häufiger verwundert die Augen reiben. Diese Mannschaft, und das ist die niederschmetternde Realität, ist nicht besser als Rang acht. Das Erreichen eines Europacup-Startplatzes erscheint völlig illusorisch.

