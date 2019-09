Hintereggers Spiel auf Bewährung

Martin Hinteregger hat es also schon wieder getan. Der Kärntner ist nicht nur ein durchaus begnadeter Fußballer, sondern auch ein Feierbiest. Bereits zu Salzburger Zeiten hat der Verteidiger oftmals über die Stränge geschlagen, die Vereinsführung wusste die Fehltritte vor der Öffentlichkeit stets geschickt zu verbergen. Auch in der deutschen Bundesliga ist aus dem Wolf kein Lamm geworden. Diesen Sommer tauchte ein Video auf, das Hinteregger während des Trainingslagers seines damaligen Klubs FC Augsburg stark alkoholisiert bei einem Dorffest in Tirol zeigt.

