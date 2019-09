WAC: Wo Kirchenglocken läuten und ein Stadion-Wald gedeiht

Der sensationelle 4:0-Sieg der Wolfsberger in der Europa League bei Borussia Mönchengladbach lässt Österreichs Fußball jubeln. Freilich ist die Begeisterung in Kärnten am größten. Die Euphorie über den Sieg der Wölfe erreicht sogar himmlische Sphären: nach Schlusspfiff ließ der Pfarrer von Wolfsberg die Glocken 15 Minuten lang läuten. Was wohl passieren würde, wenn der Klub aus dem Lavanttal einen Titel gewinnt?

