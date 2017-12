Premier League: Schützenfest von Liverpool

Liverpool und Chelsea haben in der 15. Runde der englischen Premier League den Abstand zum Spitzenduo aus Manchester nicht anwachsen lassen. Der Liga-Dritte Chelsea feierte einen 3:1-Arbeitssieg gegen Newcastle, Liverpool setzte sich auswärts gegen Brighton sogar 5:1 durch. ÖFB-Legionär Markus Suttner stand bei der Heimmannschaft nicht im Kader. Sebastian Prödl holte mit Watford einen Punkt.

Der Steirer war der einzige Österreicher, der am Samstag Teil der Startelf seines Teams war. Beim 1:1-Remis gegen Tottenham Hotspur dirigierte Prödl über 90 Minuten lang die Abwehr der "Hornets". Tottenham musste allerdings ab der 52. nach einer Roten Karte für Davinson Sanchez mit zehn Mann spielen.

Liverpool ging durch den deutschen Nationalspieler Emre Can (30.) in Führung, Roberto Firmino (32., 48.) traf im Doppelpack, ehe Glenn Murray (51.) Brighton per Elfmeter etwas näher brachte. Philippe Coutinho (87.) und ein Eigentor von Lewis Dunk (89.) sorgten im Finish für einen noch deutlicheren Sieg.

An der Stamford Bridge in London hatte Dwight Gayle (12.) zunächst die Gäste aus Newcastle in Führung geschossen, bevor Eden Hazard (21.) und Alvaro Morata (33.) Chelsea noch vor der Halbzeitpause in Front brachten. In der zweiten Hälfte traf der Belgier Hazard (74.) per Strafstoß zum Endstand.

Kevin Wimmer war beim 2:1-Sieg von Stoke City über Swansea anfangs nur ein Platz auf der Ersatzbank vergönnt, der Oberösterreicher wurde aber in der 53. Minute eingewechselt. Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic kamen beim 1:0 von Leicester gegen Burnley nicht zum Einsatz. Fuchs hatte am Dienstag den 2:1-Sieg gegen Tottenham verpasst, weil er der Geburt seiner Tochter beiwohnte.