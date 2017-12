Manchester City spielt weiterhin auf Rekordkurs

Zum Abschluss der 15. Runde der englischen Fußball-Premier-League hat Leader Manchester City einen 2:1-Heimerfolg über West Ham gefeiert. David Silva erzielte am Sonntag in der 83. Minute den entscheidenden Treffer und fixierte damit den 20. Sieg von ManCity in Serie in allen Bewerben. Mit dem 13. Sieg in Folge in der Premier League ist der Club nur noch einen Erfolg von der Bestmarke entfernt.

Der Spanier Silva drückte den Ball nach hervorragender Vorarbeit von Kevin de Bruyne im Fallen artistisch über die Linie. Zuvor hatte Nicolas Otamendi (54.) für ManCity die Gäste-Führung durch Angelo Ogbonna (44.) ausgeglichen. ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic wurde bei West Ham in der 69. Minute ins Spiel genommen, blieb aber unauffällig.

Verfolger Manchester United, der am Samstag 3:1 bei Arsenal gewonnen hatte, bleibt in der Tabelle acht Zähler hinter dem Stadtrivalen. In einer Woche treffen die zwei Teams im direkten Duell aufeinander. 13 Spiele in Serie gewonnen haben in der Premier League bisher sonst nur Arsenal (2001/02) und Chelsea (2016/17). Arsenal schaffte zwischen Februar und August 2002 sogar 14 Siege en suite.

West Ham stellte mit nur zehn Punkten aus 15 Spielen einen Negativrekord auf. So wenig hatte der Verein, der jetzt 19. und Vorletzter ist, zu diesem Saison-Zeitpunkt noch nie. Trainer David Moyes, der seit vier Wochen im Amt ist, wartet immer noch auf den ersten Sieg.