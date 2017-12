Wehmut und Zorn nach Stöger-Aus in Köln

Mit großer Wehmut und bemerkenswerten Lobesworten haben die Spieler des deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ihre am Sonntag beurlaubten Trainer Peter Stöger und Manfred Schmid via Social Media verabschiedet. Mittelfeldspieler Marco Höger schrieb: "Vielen Dank für eine großartige Zeit! Ihr seid zwei überragende Menschen!!!"

Konstantin Rausch postete auf Instagram: "Danke für alles, ihr zwei. Dass man in diesem Geschäft noch so zwei schwer korrekte Menschen findet, kommt nicht oft vor. Ich und wir werden nie vergessen, was ihr geleistet habt."

Emotional war auch der Tweet von Leonardo Bittencourt. "DANKE für euer Vertrauen!! DANKE für eure Loyalität !! DANKE für eure Menschlichkeit !!" Simon Zoller twitterte: "Ihr seid einzigartig.", Abwehrspieler Dominique Heintz schrieb bei Facebook: "Es war eine großartige Zeit mit euch."

Auch Köln-Legende Lukas Podolski äußerte sich und postete: "Danke Peter! Für das, was du für den FC gemacht hast, die Stadt und die Menschen hier. Dank dir ist der FC endlich wieder International dabei. Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Köln wird dich immer im Herzen haben und nicht vergessen - da bin ich mir sicher!"

Nachfolger ist eine Plaudertasche

Stefan Ruthenbeck hat sich schon vor der ersten Einheit als Interimscoach des deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln den Ärger von Vereinspräsident Werner Spinner zugezogen. Ruthenbeck war am Sonntag als Nachfolger des beurlaubten Peter Stöger benannt worden. Er hatte aber vor seinen U19-Spielern offenbar schon vorzeitig seinen Aufstieg zu den Profis des FC verkündet.

"Natürlich ist das nicht glücklich. Punkt", sagte Spinner am Sonntag. Ruthenbeck dementiert den Sachverhalt. "Das stimmt nicht so ganz", wurde der 45-Jährige vom "Kicker" zitiert: "Fakt ist, dass ich wegen der Gerüchte, die im Raum standen, der Mannschaft gesagt habe: "Egal, was passiert, wer auch am Montag hier spielt, es geht auf jeden Fall weiter, wir haben mit der U 19 auf jeden Fall Ziele". Das in einen Zusammenhang zu bringen, dass ich oben dabei bin, ist von mir nicht gefallen."