Champions League: Bayern besiegt PSG, aber verpasst Gruppensieg

München. Der Blick zurück verändert oftmals die Perspektive. Das 0:3 bei Paris St. Germain Ende September war für Bayern München Tiefpunkt und zugleich Zäsur: Carlo Ancelotti musste gehen, für ihn kehrte Jupp Heynckes und mit ihm der Erfolg zurück. Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League kam es nun zum Wiedersehen, es ging um den Gruppensieg.

Der deutsche Rekordmeister startete in die schwierige Mission, das direkte Duell zu drehen, optimal. Eine Hereingabe von James wurde vor die Beine von Lewandowski verlängert und Bayerns Topscorer erzielte sein 20. Saisontor (9.). Die Hoffnungen wurden weiter genährt, als Tolisso nach James-Flanke zum 2:0 einköpfelte (37.). Diese Effizienz ließen die Franzosen auf der Gegenseite missen, Neymar (34.), der bislang in jedem Gruppenspiel getroffen hatte, und Mbappé (43.) vergaben.

Nach der Pause aber erhöhte PSG den Torrekord für die Gruppenphase auf 25 Treffer, Mbappé traf nach Vorarbeit von Cavani (50.). Bayern spielte weiter beherzt, erzielte durch Tolisso (69.) aber nur noch eines der nun benötigten drei Tore. Im Achtelfinale erwartet Bayern somit ein Duell mit einem Gruppensieger, die Auslosung erfolgt am Montag.

Roma verdrängt Chelsea von der Spitze

In Gruppe A fixierte Manchester United mit einem 2:1 gegen ZSKA Moskau den Gruppensieg. Die Russen hatten zur Pause geführt, wurden aber vom Parallelspiel aller Hoffnungen beraubt. Basel sicherte sich mit einem 2:0 gegen eine B-Truppe von Benfica den zweiten Platz.

Perotti schoss Roma gegen Schlusslicht Karabach Agdam zum 1:0-Sieg (53.) und dem Gruppensieg in Pool C, da Fixaufsteiger Chelsea gegen Atletico Madrid 1:1 spielte. Juventus besiegte Olympiakos dank Treffern von Cuadrado (15.) und Bernadeschi (90.) mit 2:0 und behauptete Platz zwei hinter Barcelona.

Champions League 6. Spieltag

Gruppe A: Benfica Lissabon – FC Basel* 0:2, Manchester United* – ZSKA Moskau** 2:1.

Gruppe B: Bayern* (Alaba bis 85., Friedl/Bank) – Paris SG* 3:1, Celtic Glasgow** – RSC Anderlecht 0:1.

Gruppe C: Chelsea* – Atletico Madrid** 1:1, AS Roma* – Karabach Agdam 1:0.

Gruppe D: FC Barcelona* – Sporting Lissabon** 2:0, Olympiakos Piräus – Juventus Turin* 0:2.

* im Achtelfinale; ** in der Europa League.

(swi)