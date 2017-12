Armin Veh wird Sportdirektor bei Köln

Das deutsche Bundesligaschlusslicht 1. FC Köln hat Armin Veh als Nachfolger von Jörg Schmadtke für den Posten als Sport-Geschäftsführer verpflichtet. Mit dem Schritt beende der frühere Coach von Stuttgart, Hamburg und zuletzt bis März 2016 Frankfurt seine Trainerlaufbahn, gaben die Kölner am Mittwoch bekannt.

Veh erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Der 56-Jährige wird seine neue Aufgabe an der Seite von Geschäftsführer Alexander Wehrle am kommenden Montag antreten, um sich unter anderem auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer zu machen.

Die krisengeschüttelten Kölner haben sich erst am Wochenende von Coach Peter Stöger getrennt, dessen Amt derzeit interimistisch Stefan Ruthenbeck ausübt. Die Wege des Klubs und von Schmadtke hatten sich bereits am 23. Oktober wegen unterschiedlicher Auffassungen in der anhaltenden Talfahrt getrennt.

(APA)