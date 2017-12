Champions League: 7:0-Torfestival in Liverpool

Liverpool. Jürgen Klopp tobte und turnte an der Seitenlinie, zog Grimassen im Minutentakt und jubelte sieben Mal: Liverpool fertigte am 6. und letzten Spieltag der Gruppenphase zur Champions League Spartak Moskau mühelos mit 7:0 ab. Coutinho (3), Firmino, Mané (2) und Salah schossen die „Reds“ als Gruppensieger ins Achtelfinale.

Für Leipzig (Ilsanker Gelb-Rot, 82.) ist das Abenteuer Königsklasse vorbei, die 1:2-Heimniederlage gegen Besiktas drängt die Bullen in die Europa League. Womöglich kommt es dann in der K. o.-Phase zum Duell mit Salzburg? Für Deutschland ist es alarmierend: RB und Dortmund scheiterten, nur noch die Bayern sind in der Topliga vertreten. Dafür erreichten hingegen fünf Engländer die Top 16 Europas.

Im Achtelfinale stehen als Gruppensieger Man-United, Paris, Roma, Barcelona, Liverpool, Man-City, Tottenham sowie Besiktas. Als Gruppenzweite steigen Basel, Bayern, Chelsea, Juventus, Sevilla, Donezk (2:1 gegen City), Real und Porto auf. Die Auslosung folgt Montag (12 Uhr, www.uefa.com) in Nyon.

Gruppe E: Liverpool – Spartak Moskau 7:0, Maribor – Sevilla 1:1.

Gruppe F: Donezk – Manchester City 2:1, Feyenoord Rotterdam – SSC Napoli 2:1.

Gruppe G: RB Leipzig – Besiktas 1:2, Porto – Monaco 5:2.

Gruppe H: Tottenham – Nikosia 3:0, Real (9. CL-Tor der Saison Ronaldo) – Dortmund 3:2.