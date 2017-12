Dortmunds Krise hält weiter an

Dortmund fand auch gegen Bremen nicht aus der Krise, verlor mit 1:2 und ist seit neun Pflichtspielen ohne Sieg. Mit einem Schlenzer vom Eck des Strafraums verschaffte Maximilian Eggestein (26.) Bremen den 1:0-Vorsprung. Nachdem der Ball vom Arm von Werders Philipp Bargfrede (57.) über die Linie getröpfelt war, witterte der BVB kurz Hoffnung. Das Tor wurde Pierre-Emerick Aubameyang gutgeschrieben. Theodor Gebre Selassie (65.) brachte per Kopf wieder Abstiegskandidat Werder voran.

Kapitän Zlatko Junuzovic war im Bremer Mittelfeld Ruhepol und prüfte Roman Bürki im BVB-Kasten mehr als einmal. Nach der Pause wurde der Österreicher offenbar wegen einer Verletzung am Bein ausgetauscht. Sein Landsmann Florian Kainz spielte ab der 33. Minute, in der 84. musste er wieder raus. Für Werder war es der erste Auswärtssieg in dieser Saison.

Jupp Heynckes gönnte einigen Bayern-Stars nach dem Aufstieg in der Champions League in Frankfurt eine Pause, so saß David Alaba zunächst wie Robert Lewandowski auf der Bank. Der Meister kam dennoch zu einem 1:0-Erfolg, Vidal erzielte nach Vorarbeit von Kimmich per Kopf das Goldtor (20.). Der durchaus engagierte Auftritt der Eintracht blieb unbelohnt. Zu einem Bundesliga-Novum kam es in der 72. Minute: Schiedsrichter Harm Osmers revidierte sein Urteil einer Roten Karte für Frankfurt Marius Wolf und entschied sich nach Videostudium für eine Gelbe Karte.

Leipzig musste sich nach einem Last-minute-Gegentor von Berggreen (87.) mit einem 2:2 gegen Mainz begnügen, der Rückstand auf Bayern wuchs auf acht Punkte an - der Titelverteidiger ist damit auch Herbstmeister.

15. Runde: Stuttgart – Leverkusen (Baumgartlinger ab 46.) 0:2, Dortmund – Bremen (Junuzovic, Kainz ab 33.) 1:2, Leipzig (Ilsanker bis 46., Laimer bis 46.) – Mainz 2:2, Frankfurt – Bayern (Alaba ab 68.) 0:1, HSV – Wolfsburg 0:0.

(APA/red)