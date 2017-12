ÖFB-Nationalteam testet gegen Weltmeister Deutschland

Der Österreichische Fußballbund hat das erste Testspiel für 2018 fixiert und einen echten Kracher gelandet: Weltmeister Deutschland kommt am 2. Juni nach Klagenfurt. "Wir sind stolz, den Weltmeister in Österreich begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen ganz speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung. Auch für unsere treuen Fans wird das Spiel eine besondere Attraktion darstellen", sagte Präsident Leo Windtner.



Das letzte Aufeinandertreffen mit der Nummer 1 der Welt gab es ihm Rahmen der Qualifikation für die WM 2014. Daheim unterlag man knapp 1:2, die Auswärtsbegegnung endete 3:0 für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw. Deutschland absolviert im Rahmen der Vorbereitung auf die WM in Russland ein Trainingslager in Südtirol, daher wurde Klagenfurt als Austragungsort gewählt. Deutschland ist bereits Klagenfurt-erprobt. Im Rahmen der EURO 2008 gingen hier die beiden Gruppenspiele gegen Kroatien und Polen über die Bühne.



Dem Nationalteam von Franco Foda dient das Spiel als Vorbereitung auf die Uefa Nations League, die im Herbst 2018 startet. Die Gruppenauslosung erfolgt am 24. Jänner in Lausanne.



Die Details zum Spiel, zum Kartenvorverkauf und zu den weiteren Länderspielterminen des Nationalteams werden gesondert bekanntgegeben.

(red)