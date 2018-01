Fußball: Französische Liga setzt Torlinientechnologie nach Fehlern aus

Die Torlinientechnologie kommt am Wochenende in den Spielen der französischen Fußball-Meisterschaft nicht zum Einsatz. Die französische Liga (LFP) verzichtet darauf, nachdem es am Mittwochabend im Liga-Cup bei den Spielen Amiens gegen Paris St. Germain und Angers gegen Montpellier zu Fehlern gekommen war. Das verlautete LFP-Generaldirektor Didier Quillot am Donnerstag.

Die Uhr des Schiedsrichters hatte in den Partien nicht bzw. falsch vibriert. "Das ist inakzeptabel", betonte Quillot. Wie es nach dem Wochenende weitergeht, ist noch nicht klar. Die LFP hatte jedenfalls bereits Mitte Dezember die Firma GoalControl gewarnt, dass der bis Juni 2019 geltende Vertrag im Falle einer neuen Fehlfunktion vorzeitig beendet werden könnte.

(APA/AFP)