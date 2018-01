England: Topteams siegen, auch Dragovic und Bauer jubeln

Manchester United, Chelsea und Arsenal haben am Samstag in der englischen Premier League Siege eingefahren. United gewann auswärts gegen Burnley durch ein Tor von Anthony Martial (54.) mit 1:0 und bleibt damit weiterhin erster Verfolger des überlegenen Spitzenreiters Manchester City, der am Samstagabend Newcastle United empfing.

Rang drei festigte Chelsea durch ein 4:0 auswärts gegen Brighton. Eden Hazard (3., 77.), Willian (6.) und Victor Moses (89.) sorgten für den ersten Meisterschaftssieg der "Blues" in diesem Jahr. Bei den Verlierern spielte Markus Suttner durch.

Keine Blöße gab sich auch der Tabellensechste Arsenal durch ein Heim-4:1 über Crystal Palace. Die "Gunners" sorgten dank Nacho Monreal (6.), Alex Iwobi (10.), Laurent Koscielny (13.) und Alexandre Lacazette (22.) schon früh für klare Verhältnisse.

Neuer Siebenter ist Leicester City nach einem 2:0 vor eigenem Publikum gegen Watford. Die Tore erzielten Jamie Vardy (39./Elfmeter) und Riyad Mahrez (91.). Aleksandar Dragovic spielte bei den Gastgebern durch, Christian Fuchs saß auf der Bank. Bei Watford wurde Sebastian Prödl in der 61. Minute eingewechselt.

Moritz Bauer war beim Heim-2:0 seines Clubs Stoke City gegen Huddersfield, gleichzeitig das Debüt von Neo-Coach Paul Lambert, über die komplette Distanz im Einsatz, sein ÖFB-Teamkollege Kevin Wimmer stand nicht im Kader. Marko Arnautovic erreichte mit West Ham United daheim gegen Bournemouth ein 1:1

(APA)