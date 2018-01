Sieg gegen HSV nährt Kölns Hoffnung weiter

Im Kampf um den Verbleib in der deutschen Bundesliga hat der 1. FC Köln am Samstag neuerlich Hoffnung geschöpft. Das Schlusslicht feierte gegen den Vorletzten Hamburger SV durch zwei Tore von Neuzugang Simon Terodde (27., 67.) einen 2:0-Auswärtssieg und liegt damit nur noch drei Punkte hinter den Norddeutschen, die als einziger Klub in jeder Saison im deutschen Oberhaus vertreten waren.

Auch das auf dem Relegationsplatz 16 liegende Werder Bremen, am Sonntag beim FC Bayern zu Gast, hat nur noch vier Zähler Vorsprung auf Köln.

(APA)