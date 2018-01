ÖFB-Team trifft in Nations League auf Bosnien und Nordirland

ÖFB-Präsident Leo Windtner machte sich bei der Auslosung eifrigst Notizen, Österreich trifft in Gruppe B der Liga B auf Bosnien-Herzegowina und Nordirland. Das Abenteuer startet Anfang September und läuft bis November 2018.

Sollte Österreich die Qualifikation für die EM 2020 nicht direkt schaffen, könnte bei entsprechendem Erfolg durch diese Hintertüre das Ticket gelöst werden. „Das sind interessante Gegner. Nordirland hat eine super WM-Qualifikation gespielt, wurde Zweiter hinter Deutschland und ist in den Playoffs knapp gegen Schweiz ausgeschieden. Bosnien hat mit Robert Prosinecki einen neuen Trainer, spielt attraktiven und technisch sehr versierten Fußball“, sagte Teamchef Franco Foda.

Generell habe die Nations League laut Foda, 51, für den ÖFB einen hohen Stellenwert, sportlich wie finanzieller Natur. gebe Wo die Heimspiele gegen Bosnien und Nordirland ausgetragen werden, ist laut Windtner noch offen.

Das Nationalteam trifft in der erstmals ausgetragenen Nations League auf Bosnien-Herzegowina und Nordirland. Die genauen Termine für Hin- und Rückspiele der im Herbst 2018 ausgetragenen Gruppenphase werden im Laufe des Nachmittags fixiert.

Die Gruppen der Liga B:

1: Slowakei, Ukraine, Tschechien

2: Russland, Schweden, Türkei

3: Österreich, Bosnien-Herzegowina, Nordirland

4: Wales, Irland, Dänemark

Die Gruppen der Liga A:

1: Deutschland, Frankreich, Niederlande

2: Belgien, Schweiz, Island

3: Portugal, Italien, Polen

4: Spanien, England, Kroatien

Die Gruppensieger der Liga B spielen in einer Final-Four-Runde um den Aufstieg in die Liga A, die Gruppenletzten steigen ab. In einem eigenen Play-off wird zudem pro Liga ein EM-Ticket vergeben.

>>> Wie die Nations League funktioniert

(red)