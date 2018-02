Junuzovic schießt Bremen zum Sieg

In der Nachspielzeit erzielte Zlatko Junuzovic den 2:1-Siegtreffer für Bremen gegen Schalke. Zuvor hatte Konopljanka (22.) die Gelsenkirchner in Führung gebracht, ehe Kruse (79.) und der Ex-ÖFB-Teamspieler in Überzahl noch für die Wende sorgten. Leverkusen bleibt damit trotz des 0:0 in Freiburg Zweiter, Dortmund ist nach dem 3:2-Erfolg gegen Köln neuer Dritter vor Schalke.

Bayern siegte in Mainz dank Treffern von Ribery (33.) und James (44.) 2:0, David Alaba wurde nach Hüftproblemen in der zweiten Hälfte eingewechselt.

(red)