Salzburg muss gegen Real Sociedad auf Berisha verzichten

Ohne Dauerbrenner Valon Berisha muss Fußballmeister Red Bull Salzburg am Donnerstag (19.00 Uhr/live Puls 4 und Sky) das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League bei Real Sociedad bestreiten. Wie die "Bullen" am Dienstag mitteilten, fehlt der Mittelfeldmann mit Muskelproblemen in der Hüfte. Trainer Marco Rose, der den Trip nach Altach mit Grippe verpasst hatte, meldete sich hingegen wieder fit.

Berisha ist nicht der einzige, der beim Auftritt im Baskenland fehlt. Christoph Leitgeb (Mittelhandbruch) wird am Mittwoch den Flieger ebenfalls nicht besteigen, auch Sportdirektor Christoph Freund ist vermutlich nicht an Bord. Fraglich ist zudem, ob Hannes Wolf sowie das Innenverteidiger-Duo Duje Caleta-Car (beide zuletzt krank) und Andre Ramalho (Oberschenkelprobleme) eingesetzt werden können.

(APA)