Champions League: Uniteds freudloses Spiel unter Mourinho

In der Europa League ist der FC Sevilla eine Klasse für sich, hält mit fünf Titeln den Rekord. In der Champions League sind die Spanier nicht so erfolgsverwöhnt, erst zum fünften Mal sind sie dabei, bislang war spätestens im Achtelfinale Endstation. Zum Auftakt der diesjährigen K.o.-Phase wartete das erste Duell mit Manchester United und der Vergleich offenbarte nicht nur beim Marktwert (272 vs. 740 Mio. Euro), sondern auch bei der Erfahrung große Unterschiede: Während Sevilla-Trainer Vincenzo Montella, seit Dezember im Amt, seine dritte Partie in der Königsklasse coachte, hat sein Gegenüber, José Mourinho, 139 Spiele und zwei Titelgewinne vorzuweisen.

Unbeirrt von derartigen Statistiken begann Sevilla das Achtelfinal-Hinspiel vor Heimpublikum engagiert, Muriel (4.) und Navas (15.) tasteten sich mit Weitschüssen heran. United unter Mourinho steht allerdings ohnehin nicht für Ballbesitz und offensives Feuerwerk und demonstrierte dies auch in Andalusien eindrucksvoll. Stars wie Sanchez, Mata, der früh eingewechselte Pogba oder Lukaku blieben blass, Letzterer vergab die einzige Chance und setzte einen Volley nach idealem Zuspiel klar über das Tor (25.). Sevilla war bemüht, aber lange Zeit erschreckend harmlos. Erst vor dem Pausenpfiff zwangen N'Zonzi und Muriel jeweils per Kopf United-Keeper de Gea zu Glanzparaden.

Am Spielgeschehen änderte sich auch in der zweiten Halbzeit wenig, Sevilla rannte an, fand die Lücke aber nicht. Lenglet (64.) und Sarabia (73.) kamen aus guter Position zum Abschluss, bereiteten de Gea aber keine Probleme. Auf der Gegenseite zappelte der Ball plötzlich im Netz, doch Lukaku hatte die Hand zu Hilfe genommen (83.). Das 0:0 war das logische Resultat dieser Partie, Chelsea-Trainer Mourinho wirkte trotz der matten Vorstellung seiner Mannschaft durchaus zufrieden.

Donezk dreht Partie gegen Roma

Schachter Donezk und AS Roma lieferten sich bei frostigen Temperaturen in Charkiw einen Schlagabtausch. Cengiz Ünder krönte sein Champions-League-Debüt mit dem Führungstor für die Römer (21.), doch die Ukrainer glichen kurz nach der Pause durch Ferreyra aus (52.).

Danach musste Roma-Torhüter Alisson bei Schüssen von Marlos (56.) und Taison (63.) sein ganzes Können aufbieten, bei einem Freistoß von Fred war jedoch auch er machtlos (71.). Danach vergab Donezk durch Taison (89.) und Ferreyra (93.) Chancen auf einen höheren Sieg.

(swi/APA)