Köln nährt die Hoffnung auf das Klassenerhalt-Wunder

Der 1. FC Köln hat bei RB Leipzig einen überraschenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Tabellenletzte kam am Sonntagabend beim Vizemeister zu einem 2:1 (0:1) und verkürzte den Abstand zum Relegationsrang 16 auf sieben Zähler. Leipzig rutschte durch die dritte Pflichtspielniederlage in Folge aus den Champions-League-Rängen und ist jetzt Sechster.

Für die Leipziger, bei denen nur Marcel Sabitzer aus dem ÖFB-Trio zum Einsatz kam, erzielte Jean-Kevin Augustin (5. Minute) vor 31.793 Zuschauern in der Red Bull Arena die Führung. Danach vergaben die Gastgeber zahlreiche Torchancen. Köln steigerte sich nach der Pause und glich verdient durch Vincent Koziello (70.) aus. Leonardo Bittencourt (77.) erzielte bei seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause sogar noch den Siegtreffer.

Köln schloss damit an Punkten zum Vorletzten HSV auf. Auf den 16. Relegationsplatz fehlen weitere sieben Zähler.

(APA)