ÖFB-Team bestreitet im Herbst nordisches Test-Doppel

An den beiden spielfreien Terminen im Rahmen der Uefa Nations League hat der ÖFB freundschaftliche Länderspiele gegen die Teams aus Schweden und Dänemark fixiert. Am Donnerstag, 6. September kommt es auf heimischem Boden zum Aufeinandertreffen mit Schweden. Am Dienstag, 16. Oktober gastiert die Auswahl von Teamchef Franco Foda in Dänemark. Beginnzeit ist jeweils um 20.45 Uhr. Beide Teams sind bei der FIFA WM 2018 in Russland im Einsatz.

"Es ist uns wieder gelungen, zwei WM-Teilnehmer als Test-Gegner zu gewinnen. Unser Ziel ist es immer, uns mit den Besten zu messen. Wir freuen uns auf diese interessanten Begegnungen", so Teamchef Franco Foda.

Informationen zu den Spielorten und zum Ticketverkauf werden gesondert bekanntgegeben.

(red)