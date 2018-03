Videoreferee: Für viele ein Beweis, für andere eine Glaubensfrage

Die Regelhüter des Weltverbandes beschließen am Samstag, dass der Videoreferee bei der WM in Russland zum Einsatz kommen wird. In vielen Ligen plagt der Fortschritt noch, er ist jedoch nicht aufzuhalten - auch in Österreich nicht. Die Bundesliga erwägt den Einsatz ab der Saison 2019/2020.