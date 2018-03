Trainerduell zwischen Hasenhüttl und Stöger endet 1:1

Mit dem 1. FC Köln konnte Peter Stöger nicht eines der sieben Duelle gegen Ralph Hasenhüttl (viermal Ingolstadt, jetzt RB Leipzig) gewinnen, im achten Versuch trat er nun erstmals mit Borussia Dortmund an. Das österreichische Trainerduell war in diesem Kräftemessen freilich nur ein Nebenaspekt, für beide Klubs ging es in Leipzig um wichtige Punkte im Kampf um die Europacupplätze. Zumal die Rivalen Schalke, Frankfurt und Leverkusen in den Nachmittagspartien mit Siegen vorgelegt hatten.

Tempo und Intensität waren von der ersten Minute an hoch, es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Nach Querschläger von Akanji hatte Werner die erste Leipziger Großchance, scheiterte aber allein vor (9.). Auf der Gegenseite rettete Gulasci gegen Batshuayi (10.). Danach jubelte Dortmund zweimal, doch Schürrle (16.) und Reus (26.) trafen jeweils aus Abseitsposition. Der Treffer von Augustin wenig später aber zählte, Keita hatte den Ball nach einem BVB-Einwurf erobert und den Franzosen ideal bedient (29.). Die Gäste schlugen zurück, Reus traf nach perfektem Lochpass von Dahoud zum 1:1 (38.).

Nach der Pause gingen es beide Mannschaften etwas gemächlicher an, dennoch wurden die Zuspiele ungenauer. Vor allem Leipzig probierte es weiter nach vorne, der letzte Pass kam aber nicht an. Die beste Chance hatte Dortmund, als Batshuayi ein scharfes Zuspiel von Dahoud aus kürzester Distanz nicht verwerten konnte (63.). Am Ende stand das 1:1, für Leipzig zwei verlorene Punkte im Kampf um einen Champions-League-Platz, Dortmund fiel auf Platz drei zurück.

"Ein Dreier hätte gut getan", gab RB-Coach Hasenhüttl nach dem vierten Pflichtspiel ohne Sieg zu. Sein Team habe gut angefangen, ein "schönes Tor" geschossen, "aber den Vorsprung wieder mal aus der Hand gegeben". Insgesamt bezeichnete er das Remis als "leistungsgerecht". Stöger blieb auch im zehnten Spiel mit Dortmund ungeschlagen und war "sehr zufrieden" mit dem Auftritt seiner Spieler. "Heute waren wir von Beginn an da."

Chance für Köln

Im Abstiegsduell vergab der HSV gegen Mainz sogar einen Elfmeter und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Damit kann Köln am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Stuttgart erstmals seit der zweiten Runde das Tabellenende verlassen.

25. Runde: Gladbach – Bremen (Friedl bis 75., Junuzović und Kainz/Bank) 2:2, Schalke (Schöpf ab 66.) – Hertha (Lazaro) 1:0, Frankfurt – Hannover (Harnik) 1:0, Augsburg (Danso bis 59., Hinteregger, Gregoritsch) – Hoffenheim (Grillitsch) 0:2, HSV – Mainz (Onisiwo ab 77.) 0:0, Wolfsburg – Leverkusen (Baumgartlinger bis 88.) 1:2, Leipzig (Laimer, Sabitzer, Ilsanker ab 66.) – Dortmund 1:1.

(swi/APA)