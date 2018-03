Fiorentina-Kapitän Astori im Alter von 31 Jahren verstorben

Der Kapitän von Fiorentina, Davide Astori, ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 31 Jahren überraschend verstorben. Das bestätigte der Serie-A-Klub. Der italienische Fußball-Teamspieler starb laut Medienberichten offenbar im Schlaf an einem Herzinfarkt in einem Hotel in Udine, wo sich sein Team vor dem Auswärtsspiel gegen Udinese aufgehalten hatte.

Diese für Sonntag angesetzt gewesene Partie wurde bereits abgesagt. Zudem gibt es Spekulationen, dass auch alle anderen am Sonntag geplanten Spiele, darunter das Mailänder Derby, nicht ausgetragen werden. Innenverteidiger Astori brachte es auf 14 Länderspiele und ein Tor, er wurde erst vor zwei Wochen Vater.

Nach dem Tod von Astori sind alle für Sonntag angesetzt gewesenen Serie-A-Spiele abgesagt worden. Das gab die italienische Liga bekannt.

(APA/dpa)