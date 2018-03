Champions League: Real Madrid spaziert ins Viertelfinale

Paris. Zum ersten Mal trat Zinedine Zidane mit Real Madrid in seiner französischen Heimat an, brachte einen komfortablen 3:1-Vorsprung gegen Paris St. Germain mit. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League überraschte der Welttrainer mit seiner Aufstellung, setzte unter anderem die Spielgestalter Toni Kroos und Luka Modric auf die Bank. An ihrer Stelle führten die Arbeiter Casemiro und Mateo Kovacic im Mittelfeld eine eher kampfbetonte Regie.

PSG, mit Angel di Maria statt des verletzten Neymar, rannte von der ersten Minute an, jedoch mit untauglichen Mitteln. Immer wieder wurde es mit schnellen Antritten über die Seiten probiert, doch Real doppelte di Maria und Mbappé erfolgreich, Cavani wartete in der Mitte vergebens auf Bälle. Die Gäste aus Madrid setzten auf konsequente Defensivarbeit, Ronaldo zeigte Ferserl und Übersteiger, für Gefahr aber sorgten blitzschnelle Konter und Standards. Nach einem Eckball schloss Sergio Ramos direkt ab, doch Areola war zur Stelle (18.). Auch Benzema hatte die Führung auf dem Fuß, nach einem Pass lief er allein auf den PSG-Torhüter zu und scheiterte (38.). Kurz vor der Pause bekam dann auch Real-Keeper Navas bei einem Stanglpass von di Maria und einem Mbappé-Schuss etwas zu tun.

Ronaldos unglaubliche Torserie

Nach der Pause wurde die Hoffnung der 45.000 Zuschauer im Prinzenparkstadion rasch zunichte gemacht. Asensio tanzte Alves aus, die folgende Flanke von Vazquez köpfelte Ronaldo ein (52.) – der Real-Superstar hat heuer in jedem CL-Spiel getroffen, hält bei zwölf Toren und insgesamt bei 117 Treffern in 148 Spielen. PSG verlor etwas den Glauben, dann Verratti mit Grlb-Rot (66.) und kam doch irgendwie zum 1:1. Eine Kopfballstafette sprang Cavani ans Bein und von dort ins Tor (70.). Ballglück hatte auch Casemiro, dessen abgefälschter Schuss in hohem Bogen zum 2:1 und damit der endgültigen Entscheidung ins Netz fiel (80.).

Zidane und Real wahrten ihre letzte Titelchance in dieser Saison, PSG-Trainer Unai Emery wird im Sommer aus Paris verabschiedet werden.

Pflichtvorstellung von Liverpool

Liverpool hatte bereits im Hinspiel gegen den FC Porto mit einem 5:0-Kantersieg für die Entscheidung gesorgt. In Portugal taten die Reds dann auch nicht mehr als nötig und stiegen mit einem 0:0 auf.

(swi)