St. Pölten nach Kantersieg im Cup-Halbfinale

Titelverteidiger SKN St. Pölten ist mit einem 10:0-Kantersieg gegen den Landesligisten Wiener Sportclub ins Halbfinale des ÖFB-LadiesCups eingezogen. Ebenfalls in der Vorschlussrunde stehen der SK Sturm Graz nach einem 3:1-Sieg beim FC Bergheim, der SV Neulengbach nach einem 2:0-Erfolg gegen Union Kleinmünchen und SKV Altenmarkt nach einem 3:1 bei Zweitligist Carinthians Spittal.

Die Halbfinalpartien werden am 21./22. April ausgetragen, die Auslosung erfolgt am 20. März. Das Cup-Viertelfinale war der Startschuss ins Frauen-Fußball-Frühjahr, die ersten Ligaspiele folgen am kommenden Wochenende.

(APA)