Stöger teilt gegen BVB-Star Götze aus

Nach dem ernüchternden Aus in der Europa League gegen Salzburg ging Dortmund-Trainer mit der Mannschaft hart ins Gericht. "Wer denkt, auf der Wiese geht auch Hacke, Spitze, dann kannst Du nicht gewinnen. Wer so behäbig spielt, braucht sich nicht wundern, wenn er keine Chancen hat", schimpfte der Wiener und nahm einen Spieler besonders in die Kritik: Mario Götze.

"Mit Mario waren wir überhaupt nicht einverstanden. Wenn gar nicht das umgesetzt wird, was wir machen wollten, müssen wir versuchen, anderen Jungs eine Möglichkeit zu geben", erklärte Stöger die Auswechslung des deutschen Weltmeisters bereits zur Pause. "Die Dinge, die wir sehen wollten, nämlich ordentliches Passspiel, Bewegung auf gefährlichen Positionen und Tiefgang, da war gar nichts zu sehen. Da geht es nicht darum, in der Pause ein Zeichen zu setzen." BVB-Offensivkollege Marco Reus blieb hingegen wegen muskulären Problemen in der Kabine.

Auch für Stöger selbst dürfte es in Dortmund nun ungemütlich werden. Mit seiner defensiven Taktik hat sich der Wiener wenig Freunde gemacht, nach dem EL-Aus dürfte eine Vertragsverlängerung im Sommer in weite Ferne gerückt sein.

(red)