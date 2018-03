Champions League: Juventus gegen Real im Viertelfinale

Titelverteidiger Real Madrid trifft im Viertelfinale der Champions League auf Juventus Turin. Die Auslosung am Freitag in Nyon hat somit die Neuauflage des Finales 2017 gebracht. Der FC Barcelona trifft auf AS Roma, Bayern München bekommt es mit dem FC Sevilla zu tun. In einem Premier-League-Duell treffen Manchester City und Liverpool direkt aufeinander.

Die Viertelfinalduelle im Überblick:

FC Barcelona - AS Roma

FC Sevilla - Bayern München (Alaba)

Juventus Turin - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

Spieltermine: Hinspiele: 3./4. April, Rückspiele 10./11. April

Halbfinale am 24./25. April bzw. 1./2. Mai, Finale am 26. Mai in Kiew

