Europa League: Salzburg trifft im Viertelfinale auf Lazio

Als erster österreichischer Klub hat es Salzburg ins Viertelfinale der Europa League geschafft. In diesem trifft der heimische Meister auf Lazio Rom, das ergab die Auslosung mit "Glücksfee" Eric Abidal in Nyon am Freitag.

Die Paarungen im Überblick:

RB Leipzig - Olympique Marseille

Arsenal - ZSKA Moskau

Atletico Madrid - Sporting Lissabon

Lazio Rom - Salzburg

Spieltermine sind der 5. und 12. April. Das Finale steigt am 16. Mai in Lyon.

(red)