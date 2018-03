Kein Trainer-Effekt in Hamburg

13 Spiele schon wartete der Hamburger SV in der deutschen Bundesliga auf einen Sieg, Neo-Trainer Christian Titz sollte dieser Durststrecke gegen Hertha ein Ende setzen. Der Nachfolger des glücklosen Bernd Hollerbach veränderte die Startelf an gleich fünf Positionen und durfte über die Führung jubeln: Santos traf nach Steilpass von Kostic zum 1:0 (25.). Doch nach der Pause sorgten ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro (56.) und Joker Kalou (63.) für die Wende. Dem HSV fehlen damit weiter sieben Punkte auf den Relegationsplatz, da auch Mainz in Frankfurt mit 0:3 verlor.

Mönchengladbach und Hoffenheim trennten sich nach einer turbulenten Partie 3:3. Hübner (13.), Kramaric (58./Elfmeter) und Florian Grillitsch (73.) brachten die TSG jeweils in Führung, Drmic (33.), Stindl (72.) und Ginter (90.) glichen dreimal aus.

Nach dem Europa-League-Aus steht Peter Stöger mit Borussia Dortmund heute gegen Hannover unter Druck. „Wir brauchen Jungs, die Gas geben können. Wenn wir unsere Dinge gut machen, haben wir auch die Ergebnisse. Machen wir sie nicht so gut, wird es schwer“, meinte der Wiener. Auch Mittelfeldspieler Gonzalo Castro fand deutliche Worte: „Wir haben jetzt noch acht Endspiele, um uns für die Champions League zu qualifizieren.“

27. Runde: Freiburg (Lienhart/Bank) – Stuttgart 1:2, Gladbach – Hoffenheim (Grillitsch/Tor, Zulj/Bank) 3:3, Frankfurt – Mainz (Onisiwo) 3:0, Augsburg (Hinteregger, Gregoritsch) – Bremen (Kainz bis 85., Junuzovic ab 64., Friedl ab 85.) 1:3, HSV – Hertha (Lazaro/Tor) 1:2.

