Salzburg schießt Austria mit 5:0 ab

Nach der Europa-League-Euphorie hat Salzburg der Ligaalltag eingeholt. Nur 7026 Zuschauer fanden sich zum Schlager gegen Austria in der Red-Bull-Arena ein. Für Gäste-Trainer Thomas Letsch war es eine Rückkehr, 2015 hatte er als Interimstrainer zweimal die Salzburger gecoacht. Nun verlor er den ersten Härtest, nach Auftaktsiegen gegen WAC und St. Pölten hatten die Violetten beim Meister nichts zu bestellen – unterlagen glatt mit 0:5. Salzburg ist damit seit 34 Pflichtspielen ungeschlagen.

Bullen-Trainer Rose veränderte seine Mannschaft nach dem Europacup-Auftritt an fünf Positionen, Letsch setzte auf eine Fünferkette gegen den Ball. Austria begann mutig, störte den Meister früh und nachhaltig – und geriet dennoch in Rückstand. In einem Zweikampf mit Ulmer ließ sich Holzhauser theatralisch auf den Ball fallen. Der folgende Freistoß von Yabo fand den freistehenden Ramalho, dessen Kopfball den Weg ins Netz (17.). Das erste Gegentor für Letsch im fünften Bundesligaspiel. Austria schien davon beeindruckt, trat defensiver auf und hatte Glück, dass Ruan für eine Notbremse an Gulbrandsen nur Gelb sah (31.).

Salzburg eiskalt vor dem Tor

Zur Pause stellte Letsch auf eine Viererkette um, Salzburg kam dennoch zur Großchance. Austria-Torhüter Pentz rettete jedoch gegen den anstürmenden Gulbrandsen (47.). Auf der Gegenseite sorgte der eingewechselte Prokop endlich für Gefahr, verzog nach schönem Konter jedoch den Abschluss. Im Gegenzug hatte Minamino nach Pass von Yabo Zeit und Raum für eine Drehung um den verirrten Blauensteiner und schoss ein (59.).

Trotz Rückstand versuchte die Austria mitzuspielen und die Salzburger bestraften dies eiskalt. Während Holzhauser nach perfekter Vorarbeit von Prokop übers Tor schoss, war Minamino bei einem abgeblockten Gulbrandsen-Schuss einmal mehr gedankenschneller als Blauensteiner und stellte auf 3:0 (67.). Ulmer durfte in seinem 350. Spiel auch noch einen Treffer bejubeln, als Klein seinen Flankenversuch ins eigene Tor abfälschte (72.). Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Onguene nach einem Eckball (90.). Salzburger Wermutstropfen: Dabbur verletzte sich im Finish in einem Luftduell mit Stangl am Kopf und wurde ins Spital gebracht.

(red)