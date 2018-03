Verrückt: Muss Austria Heimspiel in Linz spielen?

Die Fußball-Bundesliga hat im Rahmen ihrer Klubkonferenz am Montag bestätigt, dass die 36. Runde der laufenden Meisterschaft am 27. Mai über die Bühne gehen wird. Die Austria hatte einen Antrag auf Verschiebung gestellt, da das Ernst-Happel-Stadion für das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg an diesem Termin nicht verfügbar ist. Die Wiener müssen nun ein Ausweichstadion nennen.

"Insbesondere im Sinne der langfristigen Planbarkeit" hat sich die Klubkonferenz laut einer Mitteilung der Liga gegen eine Verschiebung ausgesprochen. Mit dieser Entscheidung durfte gerechnet werden. Da in der letzten Runde alle Spiele zeitgleich ausgetragen werden müssen, müsste die gesamte Runde verschoben werden. Dafür hätte sich eine Mehrheit der zehn Bundesliga-Clubs aussprechen müssen.

Im Happel-Stadion kann am Sonntag, den 27. Mai aufgrund des am selben Tag stattfindenden Frauenlaufs im Prater nicht gespielt werden. Näher gelegene Ausweichquartiere stehen für die Austria nicht zur Diskussion. In St. Pölten findet am selben Tag der Ironman statt, Rapids Allianz Stadion kommt grundsätzlich nicht infrage. Die Austria strebt nun an, im Linzer Gugl-Stadion anzutreten. Dafür müssten die Favoritner die Genehmigung vonseiten des Senat 5 der Liga erhalten.