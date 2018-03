Burgstaller trifft, Schalke vertagt Bayerns Meisterfeier

Die Meisterfeier von Bayern München muss weiter warten. Schalke feierte gegen Freiburg einen 2:0-Erfolg und verhinderte damit die vorzeitige Titelentscheidung. Caligiuri traf per Elfmeter (63.), zuvor war Embolo im Strafraum gefoult worden. Nach dem Gegentor schwächten sich die Gäste selbst, Kapitän Petersen sah wegen wiederholter Kritik am Strafstoß gleich zweimal Gelb (66.), auch Trainer Christian Streich verlor die Beherrschung und musste auf die Tribüne. In Überzahl besiegelte ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller mit seinem neunten Saisontor den 2:0-Heimsieg (73.). Tabellenführer Bayern trat nach Redaktionsschluss gegen Dortmund an.

Leipzig musste beim 3:2-Sieg in Hannover bis zur letzten Minute zittern. In der 82. Minute wurde der vermeintliche Ausgleich für die 96er durch Füllkrug nach Videoansicht annulliert. Forsberg (16.), Orban (54.), Poulsen (76.) bzw. Sané (71.) und Füllkrug (79.) hatten zuvor regelkonform getroffen. Auch Leverkusen wurde ein Tor von Brandt korrekterweise nach Videobeweis aberkannt, damit musste sich die Werkself gegen Augsburg mit einem 0:0 begnügen und rutschte aus den Champions-League-Rängen.

HSV spielte in Stuttgart 1:1 und bleibt damit trotz der klaren Kölner Niederlage bei Hoffenheim (0:6) am Tabellenende.

28. Runde: Hoffenheim (Grillitsch, Zulj ab 67.) – Köln 6:0, Schalke (Burgstaller, Schöpf ab 54.) – Freiburg 2:0, Leverkusen (Baumgartlinger bis 77.) – Augsburg (Hinteregger, Gregoritsch bis 71.) 0:0, Hannover (Harnik) – Leipzig (Laimer, Sabitzer ab 60.) 2:3, Stuttgart – HSV 1:1.

