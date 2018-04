Der Highspeed an der Anfield Road

Liverpool muss zwar weiterhin auf den ersten (und 19.) Gewinn der Premier League seit 1990 warten. Doch epische Siege wie das 3:0 im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City lindern jedes Leid der „Reds“; zumindest für kurze Zeit. Die erste Spielhälfte, in der binnen 19 Minuten drei Tore fielen, Firmino, Mo Salah – der „König der Anfield Road“ und der Ex-Salzburger Mané gegen die zuvor haushoch überlegenen Spieler von Pep Guardiola glänzten, bleibt noch sehr lange in Erinnerung. Gelingt eine ähnliche Vorstellung beim Rückspiel, wird der Vorsprung verwaltet, lebt eine Vision an der Merseyside wieder auf: der Europacupsieg.