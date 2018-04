WM-Traum für ÖFB-Frauen so gut wie ausgeträumt

Maria Enzersdorf. Die Ausgangslage ließ keinen Zweifel. Da der Gruppensieg und damit das Fixticket für die WM 2019 in Frankreich nach der 0:4-Niederlage in Spanien im Herbst für die ÖFB-Frauen außer Reichweite scheint, gilt es Punkte und Tore im Rennen um das Play-off zu sammeln. Doch selbst dieses ist eine Herausforderung: Nur die vier besten Zweiten spielen um den letzten europäischen Startplatz.

Ein Sieg gegen Serbien war somit Pflicht, Teamchef Dominik Thalhammer schickte sein Team in der Südstadt mit Kirchberger als Linksverteidigerin und Aschauer offensiv davor auf den Rasen – und sah wie die 2100 Zuschauer einen klassischen Fehlstart. Einen missglückten Schussversuch konnte Radojicic im Strafraum unbedrängt annehmen, sich drehen und zum 1:0 für die Gäste einschießen (5.). Nach dem frühen Gegentor brauchten die Österreicherinnen, die im September auswärts klar mit 4:0 gewonnen hatten, etwas, um die aufgekommene Hektik abzulegen und wieder Präzision in die Pässe zu bringen.

Mit einem Burger-Kopfball (13.) und einem Weitschuss nach Solo von Zadrazil (25.) kämpfte sich Österreich zurück in die Partie, doch den Angriffen fehlte der letzte Nachdruck, um für Gefahr zu sorgen. Zumindest der Ausgleich gelang noch vor der Pause. Bei einem Freistoß von Feiersinger patzte die serbische Torfrau, der folgende Schuss von Billa fand unter Mithilfe von gleich zwei Verteidigerinnen seinen Weg ins Netz (31.).

Vergebene Chancen

Angetrieben von Feiersinger, die an ihrem 25. Geburtstag auffälligste Akteurin war, drängte das ÖFB-Team weiter auf die Führung, doch immer wieder blieb der letzte – oft ungenaue – Pass in in der gestaffelten Defensive Serbiens hängen. Ohnehin selten genug vor dem gegnerischen Tor, fehlte dann die Kaltschnäuzigkeit. Ein Kopfball von Billa wurde pariert, unmittelbar danach vergab Burger eine Hundertprozentige, als sie nach Puntigam-Flanke aus kurzer Distanz neben das Tor schoss (68.).

Teamchef Thalhammer hatte auch keine zündende Idee, die späten Wechsel zeigten keine Wirkung. Trotz beherzten Kampfs gelang der Lucky Punch weder Burger per Kopf (89.) noch Feiersinger mit einem Weitschuss in der Nachspielzeit. Es blieb beim 1:1, das den Play-off-Platz in weite ferne rücken ließ.

"Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben Spiel klar beherrscht und hätten gewinnen müssen, die Chancen dafür waren da", sagte Teamchef Thalhammer und kannte die Gründe für den schmerzhaften Punkteverlust. "Wir waren im letzten Drittel unglaublich unpräzise in den Pässen und auch bei Standards sehr schlecht." Die WM-Chance habe sich dadurch nicht erhöht, ganz aufgeben wollte sie der Oberösterreicher aber noch nicht. "Wenn uns am Dienstag gegen Spanien eine Überraschung gelingt, sind wir möglicherweise wieder im Rennen."

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)