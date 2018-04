Ticket-Run auf Länderspiel gegen Brasilien

Am 10. Juni gastiert Rekordweltmeister Brasilien im Wiener Erst-Happel-Stadion und das Interesse der Fans an dieser Partie ist groß. Am Freitagvormittag startete der offene Vorverkauf, binnen 30 Minuten waren laut ÖFB bereits 30.000 Karten abgesetzt, um die Mittagszeit 40.000.

Im November 2014 war Brasilien letztmals zu Gast, damals verlor das Nationalteam 1:2. Nach den beiden Aufeinandertreffen mit WM-Gastgeber Russland und Weltmeister Deutschland am 30. Mai in Innsbruck und am 2. Juni in Klagenfurt komplettiert das Kräftemessen mit Brasilien die hochkarätige Testserie des Nationalteams. Der Schlager gegen Deutschland ist bereits ausverkauft.

(red)