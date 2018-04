Salzburg verliert beim LASK

Als Zwischengang der Europa-League-Spiele gegen Lazio gastierte Salzburg am Sonntag beim LASK in Pasching, es war das Duell der beiden besten Frühjahrsmannschaften. Nachdem im Offensivspektakel in Rom (2:4) die Erfolgsserie von 35 ungeschlagenen Pflichtspielen zu Ende gegangen war, nutzte Trainer Marco Rose nutzte die Gelegenheit zur Rotation und veränderte die Startelf an gleich fünf Positionen. Der LASK attackierte früh, verschob gut und brachte den Salzburger Spielfluss dadurch erfolgreich ins Stocken. Das Resultat war eine intensive Partie ohne große Torszenen. In der ersten Halbzeit entwischten nur einmal Minamino (9.) und einmal Wolf (25.) ihren Bewachern und kamen zum Abschluss, beide Male war LASK-Torhüter Pervan zur Stelle.

Nach der Pause versuchten sich die Linzer dann auch in der Offensive. Nach Stanglpass von Wiesinger kam Tetteh vor dem leeren Tor den Schritt zu spät (48.). Nach einer guten Stunde brandete Jubel im Stadion auf: Joao Victor setzte sich im Zweikampf gegen Samassekou durch und traf von außerhalb des Strafraums mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 (62.).

Rose reagierte, wechselte mit Dabbur und Gulbrandsen seinen Einsersturm ein, Salzburg fand jedoch weiter kein Mittel gegen die gut gestaffelte LASK-Abwehr. Die Hausherren blieben auch nach der Führung ihrer Taktik treu und kamen zu Chancen. Nach einem Eckball köpfelte Trauner daneben (70.), bei einem Weitschuss von Joao Victor fehlte nicht viel (78.).

Die Salzburger Schlussoffensive verebbte ohne Zählbares, damit war die erste Niederlage in der Meisterschaft seit 22 Spielen bzw. Ende August amtlich. „Wir sind nicht Barcelona, wir sind Salzburg. Es ist eine Niederlage, nicht mehr. Das Leben geht weiter“, sagte Xaver Schlager.





(swi)