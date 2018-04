ÖFB-Frauen: "Bitter, haben uns nicht belohnt"

Es war der beste Auftritt seit der erfolgreichen EM im vergangenen Sommer, am Ende aber standen die ÖFB-Frauen im WM-Qualifikationsspiel gegen Spanien mit leeren Händen da. Sarah Zadrazil (31.) und Nina Burger (88.) trafen zweimal die Stange, so entschied ein Treffer von Jenny Hermoso (58.) die Partie mit 1:0 für die Ibererinnen.

"Das ist sehr bitter, wir haben uns nicht belohnt. Bis auf die Chancenverwertung kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", meinte Teamchef Dominik Thalhammer. Zum vierten Mal binnen acht Monaten traf seine Elf auf Spanien, nach zuletzt zwei verlorenen Duellen weckte am Dienstag ein starker Auftritt in der Südstadt Erinnerungen an das EM-Viertelfinale, in dem im Elfmeterschießen der Aufstieg gelungen war. "Unsere Idee hat gut gegriffen, das war phasenweise besser als bei der EM."

Mehr Killerinstinkt und Fitness gefragt

Angeführt von Sarah Zadrazil setzte das rot-weiß-rote Mittelfeld die Spannierinnen früh und nachhaltig unter Druck, ließ deren Passstärke in der ersten Halbzeit nicht zur Geltung kommen. Die ÖFB-Frauen verpassten es jedoch, sich dafür zu belohnen. Potsdam-Legionärin Zadrazil traf allein vor dem Tor nur die Stange. "Solche Chancen bekommt man gegen diese Gegner nicht oft, die muss man machen", haderte Thalhammer und verwies auf die eiskalte Verwertung auf der Gegenseite. "Ein langer Ball, Hermoso nimmt ihn perfekt an und schließt ab. Das ist der große Unterschied."

Nach der Pause mussten die Österreicherinnen dem kräfteraubenden Spielstil Tribut zollen, was für Thalhammer ein wichtiger Ansatzpunkt ist. "Das ist eine Frage der Fitness. Es ist sonst nicht möglich, so zu spielen, wie wir es wollen", betonte der Oberösterreicher und verwies auf die gezielte Vorbereitung vor der EM-Endrunde. Nun sei jede einzelne Spielerin gefragt. "Einige sind topfit, andere müssen an sich arbeiten. Nur dann können wir unsere Chance nutzen."

Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand

Spanien führt die Gruppe 7 damit ohne Punkteverlust an, die Österreicherinnen liegen mit sieben Zählern nach fünf Spielen auf dem zweiten Rang, gleichauf mit Finnland (ein Spiel weniger). Da sich nur die vier besten Gruppenzweiten für das Play-off um den letzten europäischen Startplatz qualifizieren, hat Österreich das Schicksal nicht mehr selbst in der Hand, sondern ist auf Schützenhilfe angewiesen.

In die Wertung fließen nur die Spiele gegen die drei stärksten Gruppengegner ein, deshalb sind die beiden Spiele gegen Finnland auswärts (8. Juni) und zuhause (4. September) entscheidend. Zudem müssen die Österreicherinnen auf Punkteverluste der anderen Tabellenzweiten hoffen. Die Partie gegen Schlusslicht Israel (12. Juni) zählt nur für die Platzierung. "An die Leistung gegen Spanien kann man anknüpfen. Wir wollen die zwei Spiele gegen Finnland gewinnen und dann sehen wir, was möglich ist", erklärte Kapitänin Viktoria Schnaderbeck.

Die Partie gegen Spanien auf ORF 1 verfolgten in der zweiten Halbzeit übrigens bis zu 318.000 Zuschauer, das sind zwölf Prozent Marktanteil. Am Donnerstag gegen Serbien waren bis zu 293.000 Seher (zehn Prozent MA) vor den TV-Geräten live dabei.

