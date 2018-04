Champions League: Ronaldo, polarisierender Retter von Real

Cristiano Ronaldo ist für Real Madrid Gold wert. Obwohl der Weltfußballer in seinem 150. Spiel in der Champions League lange wirkungslos blieb, war der 33 Jahre alte Portugiese auch nach dem blamablen Auftritt der Königlichen im Viertelfinalrückspiel gegen Juventus Turin der Held des Abends. Beim von Zwischenstand von 0:3 verwandelte "CR7" in der siebten Minute der Nachspielzeit zum Elfmeter an, den Mehdi Benatia mit einem Foul an Lucas Vazquez verursacht hatte. "Cristiano lässt dich nie im Stich", lobte Real-Trainer Zinedine Zidane. "Für ihn ist das Normalste der Welt. Er nimmt den Ball, trifft und geht nach Hause."

Nervenstark knallte Ronaldo den Ball zum 1:3-Endstand in die rechte obere Ecke des Juve-Tores und ließ die 80.000 Fans auf den Tribünen des Santiago-Bernabeu-Stadions ausflippen. Es war sein 120. Tor in der Königsklasse. "Mein Puls raste wie wild, aber ich blieb ruhig. Ich wusste, es war die Entscheidung", sagte Ronaldo.

Mit dem Treffer setzte der Portugiese seine unglaubliche Torserie fort: Sein 15. Treffer im zehnten Saisonspiel, er hat bislang noch in jedem Match getroffen. Danach riss er sich das Trikot vom Leib und drehte jubelnd ab. Arrogant fanden die einen, sich selbst derart zu inszenieren, respektlos gegenüber Juventus, meinten andere, einen umstrittenen Elfmeter derart zu feiern - zumal die italienischen Tifosi vergangene Woche dem Portugiesen für sein spektakuläres Fallrückziehertor artig Beifall gespendet hatten.

Buffon greift Schiedsrichter an: "Zehntel eines Elfmeters"

Für Juventus war Schiedsrichter Michael Oliver aus England mit seinem Elfmeterpfiff der große Buhmann. "Das war vielleicht ein Zehntel eines Elfmeters. Kein Mensch sollte einen großen Traum am Ende einer unglaublichen Aufholjagd mit so einer dubiosen Entscheidung zerstören", wetterte Buffon und griff den Referee direkt an. "Wer dem Druck solcher Situationen nicht gewachsen, sollte nicht auf dem Platz, sondern auf der Tribüne stehen und dort Chips essen."

Gianluigi Buffon versteht die Welt nicht mehr – APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Für die 40 Jahre alte Torhüter-Legende Gianluigi Buffon endete sein wahrscheinlich letztes Spiel in der Königsklasse mit einer Riesenenttäuschung. Heftig gestikulierte er nach dem Elfmeterpfiff und schimpfte auf den Referee, so dass ihm Michael Oliver in der Nachspielzeit die Rote Karte zeigte und Buffon keine Chance hatte, das entscheidende Ronaldo-Tor zu verhindern.

Juventus lässt den Titelverteidiger zittern

Zuvor hatte allen voran Juve-Stürmer Mario Mandzukic den Titelverteidiger in Bedrängnis gebracht. Der frühere Angreifer von Bayern München und dem VfL Wolfsburg brachte den Top-Favoriten mit seinen beiden Kopfball-Treffern in der 2. und 37. Minute ins Wanken, nachdem die Königlichen nach dem glatten 3:0 von Turin bereits wie der sichere Halbfinalist aussahen.

Ein Riesen-Patzer von Real-Torhüter Keylor Navas hatte Juventus dann dieses Ergebnis aus dem ersten Viertelfinalmatch egalisieren lassen. Der Nationalkeeper Costa Ricas ließ den Ball nach einer Flanke von Douglas Costa durch die Arme rutschen, so dass Blaise Matuidi das Leder über die Linie stochern konnte (61.).

(dpa/red)