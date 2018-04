Europa League: Salzburg im Halbfinale gegen Marseille

Salzburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Olympique Marseille. Dieses Los zog "Glücksfee" Eric Abidal am Freitag bei der Auslosung in Nyon. Der heimische Meister bestreitet zunächst am 26. April das Auswärtsspiel in Frankreich und tritt am 3. Mai in der heimischen Red-Bull-Arena an. Marseille war bereits in der Gruppenphase Gegner, damals gelang im Heimspiel ein 1:0-Sieg und auswärts ein 0:0.

Das zweite Semifinale bestreiten Arsenal London und Atletico Madrid.

Salzburg steht als erste österreichische Mannschaft seit 22 Jahren in einem Europacup-Halbfinale. Zuletzt war dies Rapid 1996 gelungen, die Hütteldorfer kamen damals im Cup der Cupsieger bis ins Endspiel (0:1 gegen Paris St. Germain).

Erfolgreichste Europacupsaison in Griffweite

Mit weiteren Erfolgen könnte Salzburg Österreich die ertragreichste Saison in der Geschichte der Uefa-Fünfjahreswertung bescheren. Dafür würde schon ein Remis in den Halbfinalpartien reichen. Platz elf im Ranking und der damit - aller Wahrscheinlichkeit nach - verbundene Champions-League-Fixplatz 2019/20 für Österreichs Meister ist seit dem Abschluss des Europa-League-Achtelfinales ohnehin fix. Nicht mehr möglich ist es für Österreich (gesamt 32,350), die zehntplatzierte Türkei (35,8) zu überrunden, obwohl deren Teams international bereits ausgeschieden sind.

