Arnautovics West Ham rettetet spät einen Punkt gegen Stoke City

ÖFB-Teamkicker Marko Arnautovic und West Ham United haben am Montagabend in letzter Sekunde einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League gerettet. Im Heimspiel gegen Stoke City von Moritz Bauer gelang Andy Carroll in der 90. Minute der Ausgleich zum 1:1, dank dessen sich der Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte vergrößerte.

Die Gastgeber um Arnautovic, der gegen seinen Ex-Club durchspielte, schienen dem Sieg über weite Strecken näher. Das vermeintliche 1:0 durch einen Arnautovic-Köpfler wurde in der 56. Minute aber wegen Abseits aberkannt. Zehn Minuten später "verhinderte" der Wiener im Abseits stehend einen Treffer von Edimilson Fernandes, weil er Stoke-Goalie Jack Butland die Sicht verstellte.

Im Finish war es der in der 70. Minute für Bauer eingewechselte Sturm-Oldie Peter Crouch, der nach einem Patzer von West-Ham-Tormann Joe Hart zur Gäste-Führung abstaubte (79.). Durch Carrolls Treffer verschlechterte sich die Lage im Abstiegskampf für Stoke schließlich aber wieder erheblich: Den "Potters" fehlen - bei einem Spiel mehr - bereits fünf Punkte auf den rettenden 17. Platz.