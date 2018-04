Sturm Graz gewinnt Cup-Krimi gegen Rapid

Der Cup war für Sturm Graz und Rapid die letzte Titelchance, in der Meisterschaft ist Salzburg längst enteilt. Das Halbfinalduell in der mit 16.354 Zuschauern ausverkauften Merkur-Arena bot daher von Beginn an jene Leidenschaft und Klasse, die dem nicht immer geliebten Bewerb sonst oft fehlen.

Bolingoli für Grün-Weiß (11.) bzw. Alar (14.) eröffneten den Schlagabtausch, auf beiden Seiten wurden immer wieder mit langen Bällen die schnellen Spitzen gesucht – und gefunden. Nach Ausschuss von Siebenhandl enteilte Edomwonyi zwei Rapid-Verteidigern und stellte auf 1:0 für Sturm (24.). Wenig später hatten die Hütteldorfer Glück, als Galvao in ähnlicher Situation zu retten versuchte und beinahe ein Eigentor fabrizierte – die Latte rettete (32.).

Die Tempoangriffe setzten sich nach der Pause fort. Ein Kopfballtreffer von Röcher zählte nicht, da Zulj Rapid-Torhüter Strebinger behindert hatte (49.). Angeführt von Schobesberger, der vom Zentrum auf den Flügel wechselte, wurde Rapid danach immer stärker. Der eingewechselte Kvilitaia scheiterte zweimal an Siebenhandl, beim zweiten Mal verwertete Schaub den Abpraller zum 1:1 (58.). Die Freude der mitgereisten Rapid-Fans währte jedoch nur kurz. Zulj schickte erneut Edomwonyi, und der Nigerianer brachte Sturm wieder in Führung (62.). Kvilitaias erster Ausgleich zählte wegen Abseits zurecht nicht (64.), doch im Finish traf der Georgier nach einem Eckball regelkonform (84.). Die Entscheidung vergab Schaub allein vor Siebenhandl (89.).

Joker trifft in der Verlängerung zur Entscheidung

In der Verlängerung zeichneten sich zunächst die Torhüter auf beiden Seiten aus (gegen Kvilitaia 93. bzw. Spendlhofer 97.). In der 103. Minute zeigte Röcher einen Sprint zur Grundlinie und bediente Eze, der Sturm zum 3:2 und damit zum Aufstieg schoss. In der Schlussminute sah Rapid-Verteidiger Maximilian Hofmann noch Gelb-Rot.

Acht Jahre nach dem letzten Cupsieg stehen die Grazer wieder im Finale und treffen auf Salzburg. Wegen der Europa-League-Spiele des Titelverteidigers findet dieses am 9. Mai in Klagenfurt statt.

(swi)