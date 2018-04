Abschied einer Legende: Wenger verlässt Arsenal mit Saisonende

Fußballfans der jüngeren Generation kennen gar keinen anderen Arsenal-Trainer als Arsène Wenger. Bereits seit 1996 betreut der Franzose, 68, den Klub aus London, diesen Sommer wird die Zusammenarbeit nun ihr Ende finden. "Nach vielen Überlegungen und Gesprächen mit dem Klub ist nun die richtige Zeit gekommen, um mit Saisonende zurückzutreten", wurde Wenger in einer Klubaussendung zitiert. Über einen Nachfolger wurde nichts bekannt.

"Ich bin dankbar, dass ich für so viele Jahre die Ehre hatte, diesen Klub zu betreuen. Ich habe dies stets mit vollem Einsatz und Integrität gemacht", hieß es darin weiter. Nach Danksagungen an Spieler, Fans und Vorstand rief Wenger zur Unterstützung auf: "Ich bitte unsere Fans, weiter hinter dem Team zu stehen. An alle Arsenal-Liebhaber: Haltet die Werte des Klubs hoch."

In den letzten Jahren gab es immer wieder Spekulationen über Wengers Abschied, da die Titel ausblieben. In der laufenden Saison liegt Arsenal nur auf dem sechsten Tabellenrang und kann sich nur noch über den Europa- League-Sieg (Halbfinale gegen Atletico Madrid) für die Champions League qualifizieren.

Mit den "Gunners" gewann Wenger dreimal die englische Meisterschaft (1998, 2002, 2004) und siebenmal den FA Cup (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017). In der Champions League wurde 2006 das Finale erreicht, in diesem setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den FC Barcelona.

(red)