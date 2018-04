Manchester United ist erster Finalist im FA Cup

Jose Mourinho greift auch im zweiten Jahr als Trainer von Manchester United nach einem Titel. Die "Red Devils" setzten sich am Samstag im Halbfinale des FA-Cups im Londoner Wembleystadion mit 2:1 (1:1) gegen Tottenham Hotspur durch. Alexis Sanchez (24.) und Ander Herrera (62.) erzielten die Tore für den englischen Fußball-Rekordmeister.

Die Spurs waren durch einen Treffer von Dele Alli (11.) früh in Führung gegangen, verloren danach aber zunehmend den Rhythmus. Im Finale ebenfalls in Wembley am 19. Mai trifft Manchester United beim Versuch, den 13. Cuptitel im 20. Endspiel zu gewinnen, auf Chelsea oder Southampton, die sich am Sonntag im zweiten Halbfinale gegenüberstehen. Mourinho hatte im Vorjahr mit seinem Team die Europa League gewonnen.

Tottenham wurde den Halbfinal-Fluch nicht los. Seit dem letzten Cupsieg 1991 wurde kein Finale mehr erreicht, achtmal scheiterte man in der Vorschlussrunde.

