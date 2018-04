Jadon Sancho: Ein Teenager startet Dortmunds Fußballzauber

Dortmund staunt. Endlich spielt der BVB wieder offensiv, und trifft. Ein erst 18 Jahre altes Talent aus England hat dabei die Herzen der Fans im Sturm erobert. Mit seinem ersten Bundesliga-Treffer im neunten Einsatz und zwei Torvorlagen war Jadon Sancho neben Marco Reus der Matchwinner beim 4:0 gegen Leverkusen.

"Ich hatte schon kurz vor meinem Treffer die große Chance und habe sie vergeben. Danach habe ich mir gesagt, dass ich heute unbedingt einen machen muss", sagte der Fußballprofi zu seiner 1:0-Führung vor der Südtribüne: "Ich bin einfach nur glücklich."

Mit 18 Jahren und 27 Tagen ist Sancho der jüngste englische Torschütze der Bundesliga-Geschichte und der erste Engländer, der im BVB-Trikot traf. "Ich bin sehr stolz, dass der Trainer mir in so einem wichtigen Spiel das Vertrauen geschenkt hat und dass ich dieses mit einer guten Leistung zurückzahlen konnte", sagte Sancho.

Das dribbelstarke Offensiv-Talent war zu Saisonbeginn aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City ins Revier gewechselt. Seine Eingewöhnung brauchte etwas Zeit, zumal Sancho, der optisch und in seiner Spielweise ein wenig an Leroy Sané erinnert, mit Verletzungen kämpfte. "Jadon ist technisch herausragend", lobte Reus. Trainer Peter Stöger sagt ihm eine große Zukunft voraus. "Wenn er Klarheit in seine Arbeit bringt, dann wird er auch Erfolg hier haben."

Und wie geht es jetzt weiter?

BVB rehabilitierte sich nicht nur für die bittere 0:2-Derbypleite auf Schalke eine Woche zuvor, sondern kam seinem Saisonziel erheblich näher. Und er versöhnte sich ein Stück weit mit den eigenen Fans nach zuletzt schwachen Auftritten. "Wir haben ein paar Tage länger gebraucht, um die Derby-Niederlage aufzuarbeiten", gestand Stöger nach dem höchsten Sieg unter seiner Regie. "Die Mannschaft hat einen gute Reaktion gezeigt. Das war nicht unbedingt zu erwarten."

Umso mehr freute sich der BVB-Coach, dass sein auf einigen Positionen umgekrempeltes Team am Samstag gegen den direkten Konkurrenten all jene Tugenden zeigte, die zuletzt häufig vermisst wurden: Aggressivität, Spielfreude, Tempo, Leidenschaft, Kompaktheit, Zweikampfstärke. "Wir sind nicht so stabil. Deswegen ist jeder Dreier, den wir machen, ein großer Schritt. Aber es ist noch nichts erreicht", sagte der Coach, über dessen Zukunft es noch immer keinen Klarheit gibt. "Wir werden in den nächsten Wochen sagen, wer ab 1. Juli Trainer beim BVB ist", kündigte Sportdirektor Michael Zorc an.

Mit dem Erfolg zog der BVB an Leverkusen vorbei. Dortmund hat nun als Tabellen-Dritter mit fünf Punkten Vorsprung auf den Fünften Hoffenheim beste Aussichten, die Champions-League-Qualifikation in den restlichen drei Partien klar zu machen.