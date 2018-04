Rapid verlängert mit Maximilian Hofmann

Rapid Wien hat den 2019 auslaufenden Vertrag von Innenverteidiger Maximilian Hofmann vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Das teilte der Fußballklub am Dienstag mit. Der 24-Jährige spielt schon seit Jugendtagen für die Hütteldorfer. In der Bundesliga zählt Hofmann beim aktuellen Tabellendritten seit längerer Zeit zum Stammpersonal, aktuell hält er bei 90 Einsätzen in der höchsten Spielklasse.

(APA)