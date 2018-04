Alaba fällt laut "Bild" definitiv für Real-Hinspiel aus

Österreichs Fußball-Star David Alaba wird das Halbfinal-Hinspiel von Bayern München am (heutigen) Mittwochabend gegen Real Madrid verpassen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung Mittwochmittag in ihrer Online-Ausgabe.

Alaba fehlte zuvor am Vormittag auch bei einer leichten Aktivierungseinheit der Bayern. Bereits das Abschlusstraining am Dienstag hatte der 25-Jährige wegen seiner vom Rücken ausgehenden Oberschenkelprobleme verpasst. Er dürfte links in der Viererkette von Rafinha vertreten werden.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Alaba mit den Beschwerden zu kämpfen gehabt. Der Wiener pausierte daher in vier der vergangenen sechs Pflichtspielen der Bayern. Trainer Jupp Heynckes hatte angekündigt, dass die Entscheidung über Alabas Einsatz im Heimspiel gegen Real erst am Spieltag fällt.

